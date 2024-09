Il Grifo non decolla, solo un punticino a Pesaro

Pesaro, 30 settembre 2024 – Nulla da fare. Il Grifo rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria e nel posticipo di serie C rimedia un puntino in trasferta a Pesaro. Dopo la batosta interna contro il Rimini, la squadra di Alessandro Formisano era chiamata al riscatto, seppur in emergenza. Ma è arrivato solo un punto, il terzo in cinque gare. E adesso il Grifo aspetta la settimana dei rientri importanti, quella della punta Montevago e quello del recupero a pieno ritmo di Seghetti. Così finiranno anche le attenuanti e si potrà risalire una classifica che fa quasi paura. Per la nuova proprietà la vittoria deve ancora attendere.

IL TABELLINO

Vis Pesaro-Perugia 0-0

Pesaro (3-4-1-2): Vukovic; Palomba, Coppola, Bove; Zoia (17’st Tavernaro), Di Paola, Pucciarelli, Paganini; Orellana (17’st Peixoto); Cannavò (31’s’Okoro), Nicastro (42’st Molina). A disposizione: Munari, Zocchi, Tonucci, Nina, Ceccacci, D’Innocenzo, Obi, Gambino, Forte, Thiane, La Rosa, Busato. Allenatore: Roberto Stellone

Perugia (4-5-1): Gemello; Mezzoni, Amoran, Angella, Giraudo; Cisco (16’st Seghetti), Torrasi (38’st Di Maggio), Bartolomei, Giunti, Bacchin (28’st Lisi); Palsson (16’st Ricci). A disposizione: Albertoni, Yimga, Souare, Plaia, Viti, Di Maggio, Polizzi. Allenatore: Alessandro Formisano

Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa Assistenti: Rispoli-Meraviglia. Quarto Uomo: Gianquinto di Parma

Note: ammoniti Coppola, Cisco, Zoia, Angella

SERIE C - GIRONE B - 7^ GIORNATA

Arezzo - Ternana 1-2 Ascoli - Rimini 0-1 Gubbio - Torres 1-2 Legnago - Pineto 2-1 Lucchese - Milan Futuro 1-1 (oggi) Pescara - Carpi 2-1 Pianese - Sestri Levante 0-1 Pontedera - Campobasso 1-2 Spal - Virtus Entella 0-2, Vis Pesaro -Perugia 0-0

CLASSIFICA: Pescara 17 punti; Ternana 16; Torres 15; Virtus Entella 14; Arezzo 12; Rimini 11; Campobasso, Lucchese, Vis Pesaro 10; Gubbio 9; Ascoli 8; Carpi, Perugia, Pineto, Pontedera, Sestri Levante 7; Pianese, Milan Futuro 6; Spal 4; Legnago Salus 3.

Spal 3 punti di penalizzazione