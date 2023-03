Fiumi di droga da Perugia a Corciano: arrestati 5 giovani spacciatori

La droga sequestrata dai carabinieri

Perugia, 3 marzo 2023 - Sequestrai quasi 19 chili tra hascisc, la maggior parte, e marijuana, nonché circa 15 mila euro, con 5 giovani finiti in manette. E' il bilancio di un'indagine condotta in più fasi dai carabinieri di vari reparti della compagnia di Perugia.

L'operazione è stata coordinata dalla Procura del capoluogo umbro e a essa hanno collaborato militari del Comando provinciale dell'Arma e unità cinofila antidroga della guardia di finanza. Gli investigatori della sezione operativa e della stazione di Ponte San Giovanni si sono concentrati su un gruppo di giovani corcianesi e perugini. È stato così perquisito un garage di Madonna Alta dove sono stati recuperati oltre 15 chili di hascisc suddivisi in 157 panetti all'interno di un grande borsone nero poggiato su uno scaffale insieme ad altre valigie.

La Procura guidata da Raffaele Cantone ha spiegato che in quel contesto non si è proceduto all'arresto utilizzando una norma che permette di ritardare o omettere quello in flagranza per proseguire le indagini. Gli investigatori hanno così eseguito l'arresto differito di un perugino di 25 anni, considerato il presunto organizzatore dell'attività di spaccio e un ventitreenne di Corciano, suo presunto complice. Sono stati poi bloccati in flagranza di reato due ragazzi ed eseguite sei perquisizioni domiciliari tra Perugia e Corciano con l'arresto di tre giovani di 21, 22 e 28 anni. Anche grazie all'ausilio delle attività cinofile della guardia di finanza nell'abitazione di un ventunenne residente a Perugia sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro altri 1,3 chili di hascisc e altrettanti di marijuana e 3.500 euro. Il giovane è stato così arrestato. Altre due perquisizioni sono state compiute a Corciano, con il sequestro di una busta di plastica con circa 700 grammi di marijuana e 50 grammi di hascisc.