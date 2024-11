Terni, un pacchetto di 12 ore di sciopero proclamato dai sindacati

Terni, 15 novembre 2024 – Un pacchetto di 12 ore di sciopero, a partire da martedì, con l'astensione dal lavoro di quattro ore alla fine di ogni turno è stato proclamato dalle segreterie territoriali e le rsu di Fim, Fiom, Uilm, Fismic e Ugl metalmeccanici di Terni per tutti i lavoratori del comparto metalmeccanico di Arvedi-Ast, Tubificio e indotto. La decisione fa seguito allo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi, vista - avevano sottolineato i sindacati di categoria - «l'ennesima fase di stallo registrata nell'ultimo incontro al Mimit del 9 ottobre», insieme «all'indisponibilità dell'azienda di discutere un piano industriale sganciato dall'accordo di programma». «Si invitano tutti i lavoratori - si legge in una nota diffusa dopo la proclamazione dello sciopero - a non dare la propria disponibilità alle entrate anticipate e comunque a prolungare l'orario di lavoro». Le rimanenti otto ore saranno modulate e sviluppate nei prossimi giorni a seconda dell'evolversi della situazione