Gruppo Labomar: le sue controllate diventano società benefit

Il Gruppo Labomar si tinge di verde: le due controllate Welcare Industries e Welcare Research, parte del Gruppo Welcare di Orvieto, hanno conseguito la qualifica di società benefit.

A quattro anni dal cambio di statuto della capogruppo, avvenuto nel 2020, si espande la rete delle società di Labomar che scelgono di integrare nel proprio oggetto sociale, oltre agli scopi di profitto, l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente.

Le Società Benefit, infatti, operano perseguendo finalità di beneficio comune, ovvero effetti positivi su persone, comunità, territori, ambiente e altri portatori di interessi. Un traguardo che il Gruppo Welcare, che distribuisce dispositivi medici, biocidi e soluzioni personalizzate per il paziente e per il caregiver, ha raggiunto a valle di un percorso durato due anni, con una stretta collaborazione tra le persone di Labomar e di Welcare.

L’azienda è attiva nel territorio attraverso diverse iniziative, a partire dal supporto alle realtà sportive locali: tra queste le squadre calcistiche dell’Orvietana e di Montecchio e gli sport femminili emergenti come il ping-pong da tavolo.

L’attenzione verso la comunità si manifesta anche nei confronti della Croce Rossa di Orvieto e di altri comuni limitrofi come quello di Montegabbione, cui Welcare ha recentemente donato un mezzo per il primo soccorso.

Solo un anno fa, Welcare Industries aveva conseguito la certificazione B CorpTM entrando così a far parte di un movimento globale di aziende impegnate a favore di un paradigma economico inclusivo, equo e rigenerativo. Un traguardo raggiunto insieme a Labomar Canada e alla capogruppo Labomar, leader nel settore della nutraceutica e attiva a livello internazionale e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici".

“Siamo orgogliosi – sottolinea la Ceo del Gruppo Welcare, Fulvia Lazzarotto – di aver modificato il nostro statuto mettendo nero su bianco l’impegno per l’ambiente e la comunità in cui operiamo, una presa di posizione fondamentale per il futuro nostro e delle generazioni a venire. Il Gruppo Welcare ha sempre creduto nel valore della sostenibilità, ed ora più che mai siamo determinati a integrare questi principi in ogni aspetto del nostro lavoro. Farlo insieme ad una squadra così motivata, come quella del Gruppo Labomar di cui siamo parte da ormai tre anni, moltiplica il nostro impegno e la determinazione”.