Cda della Cassa di Risparmio di Orvieto, da 170 anni vicina alla comunità

Orvieto, 10 settembre 2023 - "La nostra presenza testimonia il grande apprezzamento per il lavoro di Cassa di Risparmio di Orvieto, una banca solida e credibile che serve il territorio da oltre 170 anni, e la reale sinergia, vicinanza e stretta collaborazione che vogliamo rafforzare come Gruppo Bancario. Insieme alle colleghe e ai colleghi di CRO, lavoriamo insieme per dare risposte concrete alle esigenze dell’intera comunità in cui operiamo, dalle imprese alle persone”.

Lo ha dichiarato il presidente di Mediocredito Centrale Ferruccio Ferranti a margine del Consiglio di Amministrazione della Banca che si è svolto a Orvieto.

Il tavolo del Consiglio di Amministrazione della Banca che si è svolto a Orvieto

Nella foto (da sinistra): l'AD di Banca Popolare di Bari Cristiano Carrus, l'AD di Mediocredito Centrale Francesco Minotti, il presidente di Cassa di Risparmio di Orvieto Stefano Farabbi, il presidente di Mediocredito Centrale Ferruccio Ferranti, e il direttore generale di Cassa di Risparmio di Orvieto Emanuele Carbonelli.