Daino si impiglia nel filo spinato: lo salvano la Forestale e i volontari Wild Umbria

Passignano (Perugia), 8 novembre 2023 - Era rimasto impigliato con le corna nel filo spinato di una recinsione e non poteva più muoversi. E' capitato ad un maschio adulto di Daino, un palancone, salvato dai Carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno allertati da un cittadino, che ha visto il povero animale in quella condizione, mentre si dibatteva disperato

Siamo in località San Donato, l'area è impervia e di difficile accesso a causa della fitta vegetazione. Il daino con l'arrivo della gente ha iniziato ad agitarsi, peggiorando la situazione. Pertanto i militari, non potendo liberare immediatamente l’animale selvatico, hanno chiesto l’aiuto dei volontari di Wild Umbria che una volta intervenuti sul posto, hanno dovuto sedare il daino per permettere le operazioni di salvataggio. Una volta addormentato, i Forestali hanno potuto liberare il palco dell’animale avvolto dal filo spinato e, una volta risvegliato, è stato rimesso in libertà nel bosco.