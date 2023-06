Un caffè con Jovanotti, arriva in bici a Montone e trova il sindaco

Montone (Perugia), 23 giugno 2023 – In sella alla sua bici, arrivato dalla vicina Cortona, Lorenzo Cherubini-Jovanotti questa mattina si è fermato nella centralissima piazza Fortebraccio di Montone per prendersi una piccola pausa caffè. A immortalare il passaggio in bici di Jovanotti nello splendido borgo di Montone questo scatto insieme al sindaco Mirco Rinaldi, postato sui social. Non è la prima volta che Jovanotti transita in sella alla sua bici lungo le strade dell’Altotevere, tra Umbertide, Canoscio, Città di Castello, dove ha molti amici. Questa zona al confine tra Umbria e Toscana è molto cara all’artista che vive a Cortona.