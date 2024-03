A Orvieto il concerto di Pasqua, sarà trasmesso su RaiUno

Orvieto (Terni), 19 marzo 2024 – Sarà dedicato a tutti i bambini vittime delle guerre il concerto di Pasqua del progetto Omaggio all'Umbria, che sarà registrato il 20 marzo alle 18 nel duomo di Orvieto e sarà trasmesso su Rai 1 il Venerdì Santo dopo la Via Crucis e su Rai 5 più volte nei giorni successivi.

Protagonista sarà l'Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti, nominato di recente direttore principale del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino dopo aver diretto più volte prestigiose Orchestre come la Wiener Philharmoniker Orchestra, l'Orchestra dei Berliner Philharmoniker, la Royal Philarmonic Orchestra, la Royal Concertgebouw Orchestra, l'Orchestra della Scala di Milano, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. In programma la Suite per orchestra«Nobilissima Visione» di Paul Hindemith, la «Trauersymphonie» di Franz Joseph Haydn e l' «Incantsimo del Venerdì Santo» di Richard Wagner. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento della capienza. Saranno presenti - per una raccolta fondi per beneficenza - i volontari dell'Unicef che patrocina il progetto Omaggio all'Umbria dal 2008, la cui presidente, la cantante lirica Laura Musella, è testimonial per l' Umbria.

L'associazione Omaggio all' Umbria nel 2024 proporrà 24 concerti nel rispetto dei temi fondanti del progetto, che sono la valorizzazione dei giovani talenti musicali, la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e naturalistico della regione dell'Umbria e la solidarietà. Ogni concerto, infatti, sarà dedicato attraverso l'Unicef a tutti i bambini in difficoltà del mondo.