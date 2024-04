Zecchino d'oro a caccia di talenti canori: arrivano i casting a Perugia. Ecco le date

Perugia, 18 aprile 2024 - Il sogno di esibirsi sul palco dello Zecchino d’Oro, accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, è sempre più vicino per i bambini di tutta Italia: i casting per la prossima edizione del programma infatti continuano e, a maggio, approdano anche in Umbria (Perugia) e Abruzzo (Silvi Marina).

Orari e luoghi per i provini: a Perugia sabato 25 e domenica 26 maggio l'appuntamento sarà al Centro Commerciale Emisfero (Via Fiesole 1). Tutti i bambini che vogliono provare il brivido di partecipare all’edizione 2024 del prestigioso concorso canoro possono presentarsi alle selezioni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. La partecipazione è gratuita. Fino al giovedì che precede la data del casting sarà possibile iscriversi attraverso il sito di Zecchino d'Oro selezionando la tappa di interesse. Anche a candidature chiuse è possibile presentarsi di persona e provare a partecipare alle selezioni, in particolare tra le 17 e le 18.

Ogni bambino potrà prepararsi a cantare scegliendo il proprio brano preferito dalla playlist ufficiale del casting, disponibile sul canale YouTube del Piccolo Coro dell’Antoniano: una selezione di classici dello Zecchino d’Oro e successi delle ultime edizioni.

I numeri: dall’inizio della manifestazione canora a oggi sono 15 i bambini provenienti dall’Umbria che hanno partecipato allo Zecchino d’Oro. L’ultima vittoria di un brano cantato da una bimba umbra, Alyssia Palombo, risale al 2018, con “La Rosa e il Bambino”.

Lo Zecchino è considerato un evento parte del costume e del patrimonio culturale italiano delle generazioni nate a partire dagli anni sessanta. Tale valore è testimoniato dall'attribuzione, nell'aprile 2008, della targa "Patrimoni per una cultura di pace", consegnata nel corso di una cerimonia organizzata dai Club e Centri Unesco.

“La manifestazione è un’esperienza speciale per i piccoli aspiranti solisti e per le loro famiglie - spiega la direttrice del Piccolo Coro dell’Antoniano Sabrina Simoni -. Certamente già il casting diventa un’occasione per entrare in contatto con altri bambini e bambine, per cantare le proprie canzoni preferite e condividere un pizzico del magico mondo dello Zecchino d'Oro".