Week end con il rugby. In campo le ragazze

CITTÀ DI CASTELLO – Week end all’insegna del rugby con una serie di gare importanti. Oggi alle ore 17 scendono in campo le portacolori della squadra femminile seniores per il primo test match con la squadra del Forli 1979 e domani tocca ai colleghi della prima squadra maschile, nella gara di andata delle semifinali play off per la promozione in serie B con la squadra del Lyons Piacenza. Doppio appuntamento di sport e solidarietà nel campo di via Bartali dove è in programma anche il memorial Montanucci e il "terzo tempo" con gli straordinari rappresentanti dell’associazione Italiana Persone Down. Si parte oggi alle ore 17 con il test di allenamento delle "ragazze" del coach Alessandro Gori, che si confronteranno con il rugby femminile Forlì 1979 nel primo test in vista della partecipazione alla prossima Coppa Italia: "Con determinazione, voglia e impegno, si è via via formato il gruppo di atlete e ora ci confrontiamo con altre squadre in vista della prossima Coppa Italia Seven". Domani giornata importantissima per il rugby: si disputa infatti la gara di andata delle semifinali play off per la promozione in serie B con la squadra del Lyons Piacenza. Un traguardo prestigioso per la squadra tifernate del presidente Marco Notarianni, conquistato grazie al secondo posto ottenuto in campionato con una squadra composta quasi esclusivamente da ragazzi cresciuti nella società e con una età media giovanissima. "L’impegno è arduo con la squadra cadetta di una delle società di vertice del rugby italiano", precisano dal quartier generale del rugby tifernate. La giornata sportiva sarà ancora più significativa grazie allo svolgimento del settimo memorial "Matteo Montanucci", che ogni anno viene organizzato a ricordo di un ragazzo prematuramente scomparso. Si scende in campo a partire dalle ore 14,30.