Vittorio Picchio espone le sue opere a Firenze

UMBERTIDE – Dopo i successi romani l’artista umbertidese Vittorio Picchio conquista Firenze, città d’arte per antonomasia. Lo fa esponendo presso la "Galleria Dantebus", situata a pochi passi da Palazzo Vecchio. Picchio infatti fa parte dello strettissimo gruppo di artisti chiamato ad esporre nella collettiva "Florentia", con tanto di citazione nel prezioso catalogo ufficiale della mostra. Il quadro del giovane umbertidese si intitola "Leggerezza", che la critica descrive un "inno visivo alla bellezza della vita, alla gioia che scaturisce dall’equilibrio tra fragilità e meraviglia. Realizzata in acrilico su tavola, l’opera trasporta l’osservatore in un mondo dove natura e spirito si fondono in un abbraccio cromatico che cancella i confini tra il reale e il fantastico". "Sono molto emozionato – dice il giovane artista, che ha gia partecipato a premi ed esposizioni importanti - di partecipare a Florentia. E’ stato fantastico poter esporre in location così prestigiose".

Pa.Ip.