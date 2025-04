"Il nostro consultorio resta senza ginecologo"

GUALDO TADINO – Il consultorio di Gualdo Tadino è senza ginecologo. Per questo Simona Vitali (foto), capogruppo consiliare di "Rifare Gualdo", insieme alle colleghe Chiara Casciani e Cinzia Natalini, ieri ha inviato una pec al Comune, al Distretto sanitario territoriale, all’Usl Umbria 1 e alla Direzione regionale salute e welfare, per chiedere chiarimenti urgenti in merito alla sospensione dell’importante servizio. Riferisce che "in questi giorni abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadine che si sono viste negare anche la sola possibilità di prenotare un appuntamento ginecologico, senza alcuna informazione su tempi, soluzioni o prospettive. Una situazione grave e intollerabile, che priva le donne del nostro territorio di un riferimento sanitario fondamentale, nell’ambito della salute femminile, in cui la prossimità, la continuità e la prevenzione sono essenziali". Hanno chiesto al Comune cosa stia facendo l’amministrazione per sollecitare la risoluzione del problema, al Distretto e all’Usl Umbria 1 di conoscere le cause di questa sospensione e i tempi previsti per il ripristino del servizio, e alla Direzione regionale salute e welfare di intervenire immediatamente per garantire l’erogazione di una prestazione essenziale. Le consigliere dicono di ritenere "inaccettabile che un consultorio pubblico, presidio di prossimità e tutela dei diritti, venga lasciato senza figure professionali" e chiedono "risposte, trasparenza e, soprattutto, il ripristino immediato del servizio ginecologico a Gualdo Tadino".

A.C.