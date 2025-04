Agriumbria con il segno più. Superate le 85mila presenze. Premiati gli allevatori perugini

L’edizione 2025 di Agriumbria, la cinquantaseiesima, si chiude con ‘numeri’ importanti, con ben 85.000 presenze registrate, dato in linea con quello della passata edizione, a fronte di un meteo variabile e con pioggia dei primi due giorni, con presenze da tutte le regioni italiane soprattutto per quanto riguarda la parte zootecnica. Ma la soddisfazione da parte di tutto lo staff e del presidente di Umbriafiere, Stefano Ansideri, tiene conto anche dei pareri e dei giudizi tecnici arrivati dagli imprenditori, dai partner pubblici e privati. Soddisfazione evidenziata anche dal ministro Lollobrigida, che ha sottolineato la forza di Agriumbria e il suo essere fiera che lavora in sinergia con le altre mostre di settore più importanti del Paese in un’ottica di sviluppo e non di concorrenza interna. "È necessario restare con un faro acceso su uno dei temi più importanti di questo secolo: l’educazione alimentare e la lotta allo spreco e per farlo dobbiamo essere consapevoli di come sta andando il mercato", aggiunge Ansideri, anche in relazione al progetto che per la prima volta ha visto la partecipazione a Agriumbria del Banco Alimentare dell’Umbria. Il presidente Ansideri ha confermato la volontà di puntare sempre più sul contributo del sistema allevatoriale nel realizzare quella che è la manifestazione portante nel calendario di Umbriafiere. Da sottolineare come siano tutti umbri, della provincia di Perugia, siano i migliori allevamenti italiani di Chianina premiati in fiera: campionessa assoluta Femmine Junior, Opera dei fratelli Luchetti (Pg); campionessa assoluta Femmine Senior, Ombrella dei Colli dell’azienda Fedeli Francesco e Andrea (Pg); campione assoluto Maschi Junior Quark di Paffarini Andrea (Pg); campione Maschi Senior Pedro dei fratelli Luchetti.