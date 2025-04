Virtus Entella e Ternana chiudono la stagione regolare con un pareggio a reti bianche

VIRTUS ENTELLA 0 TERNANA 0

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti (39’ st Ndrecka), Karic (13’ st Costa), Di Noia, Franzoni, Di Mario (26’ st Boccadamo), Castelli (13’ st Casarotto), Guiu (26’ st Fall). A disp.: Vandelli, Siaulys, Garattoni, Motoc, Corbari, Lipani, Thioune, Portanova. All. Gallo

TERNANA (4-3-1-2): Vitali, Casasola, Donati, Capuano, Martella (27’ st Valenti), Aloi, Vallocchia, Corradini (39’ st Montenegro), Ciammaglichella, Cicerelli (21’ st Curcio), Ferrante (27’ st Millico). A disp.: Novelli, Passador, De Boer, Bonugli, Bellavigna. All. Liverani

ARBITRO: Striamo di Salerno

NOTE: Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Papa Francesco. Ammoniti: Karic, Casarotto, Aloi. Angoli: 4 a 5

TERNI _ Col pareggio a reti bianche sul campo dell’Entella è calato il sipario sulla regular season della Ternana, ormai proiettata ai play-off. Quello che fino a qualche settimana fa avrebbe potuto essere uno spareggio per la promozione diretta in Serie B, si è trasformato in una passerella per i liguri – già saliti fra i cadetti – e in un test per la rivoluzionata squadra di Liverani – al suo primo pareggio dall’avvento sulla panchina rossoverde – in vista del rush conclusivo della stagione. Il tecnico delle Fere, alle prese con numerose assenze tra squalifiche e infortuni, ha avviato qualche sperimentazione tattica facendo peraltro esordire nei professionisti i giovani Valenti e Montenegro. La Ternana ha onorato fino in fondo l’impegno in campionato ed è partita a razzo sfiorando subito il vantaggio. E’ accaduto dopo appena 4 minuti di gioco con Ferrante il quale ha colpito la traversa con un potente tiro quasi dal limite dell’area. La palla, toccata dal portiere avversario, è caduta sulla linea di porta senza oltrepassarla completamente. Le Fere hanno continuato a spingere e al 20’ Del Frate è stato costretto ad allungarsi sulla propria destra per deviare in angolo un’insidiosa punizione dello specialista Cicerelli. I rossoverdi hanno fatto la partita, coi liguri ad agire prevalentemente di rimessa. Nelle battute finali del primo tempo Ferrante (41’) ha spedito fuori una incornata in area mentre nel recupero (46’) l’Entella ha sciupato con Guiu l’opportunità del vantaggio. Nella ripresa, all’11, è stata la traversa della porta rossoverde a tremare, e per ben due volte in seguito al rimbalzo a terra della palla sulla linea di porta, sulla conclusione in area di Karic. La partita, poi, non ha riservato altre emozioni fino al triplice fischio del direttore di gara. Adesso le Fere dovranno concentrarsi sui play-off, che grazie al secondo posto blindato in classifica partiranno per loro dal secondo turno della fase nazionale, il prossimo 18 maggio.

Massimo Ciaccolini