Vincenzo Salemme debutta a Orvieto con il sold out

Debutta con un doppio sold out al Teatro Mancinelli il nuovo spettacolo di Vincenzo Salemme (nella foto). L’amatissimo attore e regista porta in scena “Ogni promessa è debito”, in prima nazionale a Orvieto questa sera alle 21 (in abbonamento nella stagione “Protagonisti”) e domai alle 18 (fuori abbonamento), consolidando così il forte legame con la città e la tradizione che da trent’anni anni lo vede inaugurare le sue tournée dal teatro orvietano.

“Ogni promessa è debito“ racconta la storia di un vedovo di 60 anni, titolare di una pizzeria, con due figli che esprime un voto alla patrona del paese, sant’Anna, per salvare la vita a se stesso e alla famiglia mentre è grave pericolo in una piccola imbarcazione. Il suo appello alla santa, viene raccolto dalla guardia costiera e la notizia si sparge in tutta la comunità. Ma una volta in savo, cosa farà il protagonista? A chi donerà i soldi che ha promesso alla santa?

"Definirei questo mio ultimo lavoro – spiega Salemme – come un’opera buffa. C’è molta comicità nella difficoltà di mantenere una promessa così onerosa. C’è un po’ di grottesco perché il protagonista deve fare i conti con il mondo del fanatismo religioso e delle apparizioni miracolose. E c’è anche qualche spunto di riflessione per l’eterno scontro tra egoismo e buona volontà, tra onestà e lucro, tra bisogno e avidità".

Prossimi appuntamenti al Teatro Mancinelli, fuori abbonamento, sabato primo con Giorgio Marchesi ne “Il fu Mattia Pascal” e domenica 2 con “Il lago dei cigni” della Compagnia Almatanz.