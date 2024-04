Vannacci-ospite crea scompiglio. Il sindaco di Passignano sbotta ’Ritiro il nostro patrocinio all’evento’

Il generale delle polemiche porta scompiglio anche in Umbria. In particolare, a Passignano, dove il 25 maggio Roberto Vannacci dovrebbe – almeno come da programma in stampa in queste ore – partecipare al Cafè letterario de L’Isola del Libro Trasimeno per presentare i suoi libri “Il mondo al contrario“ (best seller del 2023, che ha reso popolare il militare) e “Il coraggio vince“ l’ultima fatica editoriale.

Ma la presenza dell’ex comandante del reggimento Col Moschin e poi della Folgore (per citare solo alcuni suoi incarichi) in concomitanza con le prossime elezioni dell’8-9 giugno e la sua recente candidatura alle Europee con la Lega, hanno causato la presa di posizione del sindaco Sandro Pasquali che ha annunciato il ritiro del patrocinio alla manifestazione.

"Avevamo chiesto agli organizzatori di non portare questo evento, e ci era stato assicurato, come mediazione, che non si sarebbe svolto nel territorio – il messaggio del sindaco -. Ci dispiace per la manifestazione, che ha sempre raccolto i favori del Comune di Passignano, ma la presenza di Vannacci, che prosegue con le sue esternazioni anche in queste ore, ci vede costretti a non concedere il patrocinio del Comune alla manifestazione Isola del Libro. Non si parli di censura o altro, erano altri gli accordi, erano altre le possibili soluzioni, Vannacci può presentare liberamente il suo libro ma non con il patrocinio del Comune di Passignano sul Trasimeno. Rimane comunque l’inopportunità di fare l’iniziativa durante una campagna elettorale a cui lo stesso Vannacci, pare sia candidato".

Risponde – sentito da La Nazione – il fondatore de l’Isola del Libro, Italo Marri: "Isola del Libro è nata al solo scopo di presentare libri e parlare di libri. Nel nostro lungo cammino in questi 12 anni abbiamo ospitato personalità e politici di ogni estrazione e pensiero portando ogni anno circa 20 autori e circa 50 ospiti. Vannacci – prosegue Marri – ha scritto un libro che, comunque la si pensi, è in vetta alle classifiche di vendita ed è stato invitato sette mesi fa, quando non vi era idea di una sua candidatura, sicuramente un personaggio che fa discutere. Ma discutere è quello che si dovrebbe sempre fare in un Cafè letterario. Dispiace aver appreso da altri che sui social è stata trasmessa una decisione che non ci era mai stata comunicata, sarebbe bastato rispondere ad una delle tante telefonate che ho tentato in queste settimane. Preciso che il programma era noto da mesi. Isola del Libro è una associazione apolitica, per martedì era già fissata da tempo la riunione del direttivo in cui sicuramente discuteremo anche di questo".

Al momento è confermata la conferenza stampa di presentazione di tutto il cartellone dei Cafè letterari prevista per giovedì mattina in Regione alla presenza della presidente Donatella Tesei.