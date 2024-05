Wine Music Green Festival. Il vino, che spettacolo!

Mancano poche ore al taglio del nastro del "Wine Music Green Festival" previsto per le ore 18 di venerdì 17 maggio a Città della Pieve a Palazzo della Corgna. Fino a domenica 19 la kermesse accosterà il mondo del vino a quello dello spettacolo, della cultura, dell’associazionismo e della gastronomia, non senza dimenticare i temi forti legati all’ambiente e alle sue opportunità.

Si tratta di un evento importantissimo che ha tutte le caratteristiche basilari delle linee tracciate dall’Unione Europea in fatto di iniziative capaci di esaltare la tradizione e coniugare le differenze in un’ottica generale comunitaria, di veicolare le tematiche green nel rispetto delle peculiarità ambientali del territorio di riferimento e di tutelare il "Made in Italy" a 360 gradi". A Città della Pieve, dunque, da una parte si potranno degustare molte eccellenze vitivinicole umbre e confinanti con la toscana sia nelle location cittadine più suggestive, sia nel corso di momenti di approfondimento guidati e curati dall’Associazione Italiana Sommelier e dall’altra, in alcuni palazzi storici dell’antico centro storico si potrà assistere anche a incontri e spettacoli. A "Wine Music Green Festival" saranno presenti circa 25 cantine espositrici del territorio insieme ad alcune aziende o associazioni dell’eccellenza umbra in termini di prodotti o di servizi, quali lo zafferano pievese, l’olio extravergine di oliva, il miele delle colline del Trasimeno e perfino la birra, sia quella prodotta nell’area del Trasimeno che quella delle Suore del Monastero Benedettino di Sant’Anna di Bastia Umbra che presenteranno il proprio libro di antiche ricette monacali, particolarmente apprezzate grazie ad un noto programma televisivo dedicato alla cucina. Tra un calice e l’altro, il tour cittadino rivolto al grande Maestro pittorico Perugino e gli spazi dedicati all’artigianato legato alla ceramica e all’associazionismo.