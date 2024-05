C’è ’Buongiorno ceramica’. Nei bar le tazzine artistiche

CITTÀ DI CASTELLO – Nel fine settimana Città di Castello dirà "Buongiorno Ceramica" con tazzine da caffè dallo stile vintage e contemporaneo che abbelliranno le vetrine dei bar in occasione della decima edizione della manifestazione promossa in tutta Italia dall’Associazione Italiana Città della Ceramica per sabato 18 e domenica 19. Le creazioni nate dall’ispirazione di 20 artisti del territorio tifernate saranno protagoniste di "Tazzinart", un progetto che si propone di valorizzare il talento di tutti coloro che a Città di Castello vivono, lavorano e si divertono con la ceramica. Le creazioni che verranno esposte fino al 16 giugno nei bar del centro storico aderenti, e potranno essere prenotate per l’acquisto al termine del periodo di mostra, saranno realizzate da Uma Antini, Luca Baldelli, Simona Baldelli, Enrico Bartoccini, Isabella Bianchi Michel, Cristina Biccheri, Fanette Cardinali, Paola Cesari, Eleonora Colacicchi, Eleonora Duranti, Francesca Giorgi, Andrea Lensi Gabriella Marinucci, Monica Monaia, Nello Pierangeli, Margherita Pozzi, Gianpaolo Tomasetti e Ceramiche Noi. Tra le varie iniziative anche la mostra "Sciamani" di Luca Baldelli, che sarà inaugurata alle 17 nell’atrio del Comune; "Tra le Nuvole" sarà invece il dialogo creato tra le ceramiche di Fanette Cardinali e la Tipografia Grifani Donati; "Terra d’Arte", nello storico Spazio Baldelli Arte; "Vintage caffè" l’esposizione di tazzine anni ‘70 che potrà essere visitata da Gift in via Mario Angeloni.