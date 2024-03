Uova pasquali per la solidarietà

FOLIGNO Pasqua di solidarietà per l’associazione ‘Le tre cannelle’. Dopo una raccolta fondi realizzata con la vendita di uova di Pasqua, il ricavato di circa 1800 euro è stato consegnato all’Associazione italiana persone down (Aipd), sezione di Perugia. "La nostra realtà – spiega il presidente dell’associazione, Manuel Bosi – è giovane ma con idee e valori ben chiari. Da subito ci siamo prefissati di dare lustro, visibilità e valorizzazione al nostro amato territorio". Per Pasqua ‘Le tre cannelle’ hanno avviato la collaborazione con l’Aipd, "una realtà seria, di persone per bene, che si impegnano per un giusto scopo". Dall’associazione il grazie al presidente dell’Aipd, Ferdinando Valloni e al consigliere Piero Paoletti, "sempre disponibile e presente nelle varie fasi dell’iniziativa". "Cogliamo l’occasione - continua – per ringraziare tutti quelli che acquistando le uova hanno aderito all’iniziativa e tutti quelli che ci hanno dato un sostegno, a partire dalla Comunanza Agraria di Sant’Eraclio che ha messo a disposizione i propri locali".