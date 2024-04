Una domenica da prima fila tra Etruschi, musica e teatro

Una domenica ricca di spettacoli, concerti e proposte davvero per tutti i gusti in un itinerario di festa che oggi attraversa l’intera città. Si comincia con gli Etruschi, alle 10 all’Ipogeo dei Volumni con una speciale visita a cura della responsabile Maria Angela Turchetti alla scoperta della Necropoli del Palazzone: opportunità unica per esplorare i segreti dei Depositi, custodi di autentici tesori. Al termine aperitivo offerto dalla Proloco di Ponte San Giovanni.

Nel pomeriggio spazio alla musica e al teatro, per adulti e bambini. Nella Chiesa di Sant’Antonio Abate in Corso Bersaglieri, la rassegna “Grande Classica al Borgo “ propone alle 17 il concerto di musica leggera “Il nostro canto libero“ con “Qui per caso complex”: Paola Scaroni Farabi, voce, Angelo Lucaroni al sax, Anselmo Farani, chitarra solista, Carlo Lubello, basso, Brunello Brunelli, tastiere e, Gianni Bertoldi, batteria. L’Ingresso è libero. Al Teatro di Figura del Tieffeu si aprono oggi i laboratori al Museo delle Marionette, l’unico in Umbria dedicato a burattini e marionette, con 300 figure realizzate dalla famiglia Mirabassi. Alle 16 e alle 17.30 c’è “Il museo animato”, con letture e laboratori di costruzione di burattini (ingresso a 5 euro, prenotazioni allo 075.5725845). E ancora, alle 17 al Morlacchi ultima recita per “L’Arte della Commedia“ di Eduardo De Filippo messo in scena da Fausto Russo Alesi, alle 17.15 al Bicini c’è “Nazione Pop. L’idea di patria attraverso la musica“.

Nel cartellone c’è anche la letteratura: domani alle 18 alla Feltrinelli la sceneggiatrice, scrittrice e autrice televisiva, Anna Cherubini presenterà il suo ultimo libro, “Diventeremo amiche”, un viaggio all’ ombra del Vaticano, in dialogo con Sabina Belei e Gianni Quintavalle, letture di Cecilia Taburchi, ingresso libero. !