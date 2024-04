La scippa e la fa cadere . Paura per un’anziana

Le conseguenze potevano essere decisamente peggiori, anche se la donna non dimenticherà facilmente quanto le è accaduto. Per derubarla, un uomo l’ha fatta cadere e nella caduta è rimasta ferita, per fortuna in maniera non grave. È successo tutto a Foligno, nella zona Puelle. La vittima è un’anziana signora, di 78 anni, che andava per la sua strada, passeggiando, quando un uomo di trent’anni, di origine italiana, le si è avvicinato alle spalle e per rubarle la borsa l’ha fatta cadere. La donna ha iniziato ad urlare: un po’ per lo spavento, un po’ per il dolore.

Un passante è stato richiamato dalle grida della vittima e, resosi conto che le sue condizioni non erano gravi, ha tentato di inseguire il ladro che, però, è riuscito a fuggire per le vie limitrofe, abbandonando la borsa appena rubata lungo la strada. Ma la fuga del trentenne è stata decisamente breve. Sono stati chiamati immediatamente i carabinieri: sono intervenuti i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Foligno che hanno avviato le indagini. Molto utili all’identificazione dell’autore del furto con strappo sono state le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti a Foligno. La visione dei filmati, infatti, ha permesso aggli investigatori di dare rapidamente un volto al ragazzo. I carabinieri, quindi, hanno provveduto a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Spoleto: dovrà rispondere alla magistratura dell’accusa di furto con strappo.

La donna è stata soccorsa e medicata: dovrà fare i conti con le lesioni ai gomiti e a una mano, ma soprattutto con il grande spavento dovuto all’"aggressione" da parte del trentenne.