Un doppio gesto di solidarietà. Nel nome di Davide Piampiano

Iniziative del Comitato “Davide Piampiano“ nel segno della solidarietà: con la prima, in collaborazione con l’Avis comunale di Assisi “Franco Aristei“, ha rinnovato il proprio sostegno alla campagna di sensibilizzazione “La vita è un dono“ (organizzando la terza edizione della giornata dedicata alla donazione di sangue), con la seconda ha ripetuto la consegna delle uova pasquali agli ospiti dell’istituto Serafico. Per quanto riguarda la donazione del sangue, sono state ben 20 quelle raccolte e si prevede che nei prossimi giorni altri amici del Comitato e soci donatori Avis Assisi seguiranno l’esempio, confermando la forza del messaggio promosso dal comitato. Tutto questo in memoria dell’energia di Davide Piampiano, giovane assisiate morto a 24 anni in un incidente di caccia l’11 gennaio 2023, la cui generosità e la predisposizione all’aiuto degli altri continuano a ispirare numerose azioni solidali che il sodalizio fondato in suo nome si propone di sostenere concretamente i giovani nel loro percorso di crescita e formazione, promuovendo allo stesso tempo iniziative di solidarietà e partecipazione attiva alla vita comunitaria. "Donare è sempre un gesto nobile. Farlo in queste occasioni, con un pensiero rivolto a chi fisicamente non è presente, lo rende ancora più intimo e sentito", viene evidenziato dal Comitato. L’avvocato Gianmatteo Costa, presidente dell’Avis Assisi, ha espresso la propria gratitudine: "Le parole da sole non bastano a costruire il bene comune. È l’esempio concreto, come quello offerto dal Comitato Davide Piampiano, a dare vera forza al nostro impegno quotidiano". All’istituto Serafico il Comitato è stato accolto dalla presidente Francesca Di Maolo. Al termine della messa, presenti i genitori di Davide, Antonello e Katia, e la sorella Valeria, sono state donate le uova per la gioia dei ragazzi e delle ragazze ospitati.