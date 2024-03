Trestina cade tra le mura amiche. Vince 2 a 1 il Seravezza Pozzi

TRESTINA

1

SERAVEZZA POZZI

2

TRESTINA (4-2-3-1): Fiorenza 7; Omohonria 6, Contucci 6, Sensi 6 (13’ s.t. Belli 6), Bucci 6; Conti 6, Menghi 5,5; Di Nolfo 6, Marietti 5,5 (7’ s.t. Dottori 6), Farneti 6; Tascini 7. All. Ciampelli 6

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini 6; Salerno 6, Mannucci 7, Coly 6,5, Ivani 6; Bedini 6,5, Simonetti 6; Brugognone 6 (16’ s.t. Sforzi 7), Putzolu 7, Camarlinghi 6,5 (19’ s.t. Benedetti 6); Mugelli 6,5 (45’ s.t. Lopez Petruzzi s.v.). All. Amoroso 6,5

Arbitro: Meta di Vicenza 6

Marcatore: 2’ p.t. Putzolu, 31’ s.t. Tascini, 43’ s.t. Mugelli T

TRESTINA - Sconfitta interna per il Trestina: match subito in salita per gli altotiberini, che agguantano la parità alla mezz’ora della ripresa ma nel finale subiscono la rete che regala i 3 punti al Seravezza Pozzi. I locali (con l’influenzato Belli in panchina) dopo 2’ debbono già rincorrere: cross di Camarlinghi e colpo di testa vincente di Putzolu. La reazione dei padroni di casa è veemente: all’8’ Di Nolfo calcia da fuori area ma alza troppo la mira, all’11’ Contucci ci prova al volo ma non trova la porta, un minuto dopo Marietti conclude sull’esterno della rete. I toscani da lì in avanti non corrono rischi fino al 45’, quando un rasoterra di Di Nolfo è deviato in corner da Mannucci. Al 13’ della ripresa il Seravezza Pozzi sfiora il raddoppio: sponda aerea di Mannucci per Putzolu, stop e tiro che Fiorenza con un guizzo devia sul palo. Il Trestina pareggia al 31’ con Tascini che di testa sfrutta il cross di Farneti. Gol vittoria dei toscani al 45’ (con Farneti a terra ma l’azione era proseguita): cross di Sforzi e girata imparabile di Mugelli. Passa 1’ e un angolo di Belli è deviato da Lagomarsini sulla parte superiore della traversa, quindi al 49’ Fiorenza in uscita su Benedetti.

Paolo Cocchieri