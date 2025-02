Trekking sui luoghi di Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni

PERUGIA Si addentra anche nei luoghi dell’amore il programma di trekking urbano predisposto dal Gran Tour Perugia. Oggi alle 16, in occasione delle celebrazioni di San Valentino, va in scena “Una storia lunga un Bacio. Un percorso incentrato sulla storia d’amore tra Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni, nata nel primo laboratorio della Perugina, o meglio della “Società Perugina per la fabbricazione dei confetti”. Il tour inizierà dal laboratorio, che si trova in via Alessi, nei sotterranei di palazzo Ansidei, un luogo magico e unico rimasto intatto così come la Spagnoli lo ha lasciato nel 1914.

Si proseguirà poi per le vie della città toccando luoghi cari agli inventori del Bacio, il cioccolatino divenuto uno dei simboli della città, ambasciatore di amore e di bontà.

E per i più golosi esperienza in pasticceria. All’Accademia di via dei Priori (dalle 19 alle 21, durata 45 minuti, prezzo 30 euro prenotazione 3477380527) la dolce proposta “Crea la tua tavoletta”, a seguire un aperitivo. Rigorosamente di coppia.