Tre artisti per ’La Traviata’. Festa a San Domenico per la Caserma Gonzaga

Con il Belcanto cala il sipario sugli eventi che hanno celebrato l’inaugurazione a Foligno il 19 ottobre del 1884, 140 anni fa, della Caserma Gonzaga. A firmare l’evento di chiusura, in collaborazione con l’istituzione militare, sono gli Amici della Musica che dedicano all’occasione “La Traviata” di Giuseppe Verdi in forma di concerto, opera celeberrima in programma all’Auditorium San Domenico sabato 19 ottobre, ore 21, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Una scelta non casuale che riallaccia i fili con quel 1884 che segnò l’inizio della Gonzaga, e che portò nel cartellone del Teatro Apollo, divenuto poi Teatro Piermarini, l’opera verdiana.

Al San Domenico il concerto proporrà una selezione dai tre atti affidata a artisti di fama internazionale, a cominciare dal soprano Cinzia Forte (foto), interprete tra le più acclamate al mondo. Con lei sul palco altri due grandi musicisti, il tenore Dario Prola e il pianista folignate Marco Scolastra che vantano platee internazionali e collaborazioni con direttori e orchestre di prestigio.

Il concerto sarà introdotto dal professor Roberto Segatori con una “cornice” storico-sociologica che dalla città volgerà lo sguardo anche ai fatti dell’Italia dell’epoca. E dalle dalle 11 alle 17, l’appuntamento è alla Caserma Gonzaga con l’annullo filatelico.