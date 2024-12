Tommaso Bori è vicepresidente

Tommaso Bori (Partito democratico), 38 anni, è stato nominato vicepresidente della Giunta regionale e avrà le deleghe relative a Programmazione fondi europei, bilancio,patrimonio, personale, cultura, agenda digitale. Bori è laureato in Medicina e specializzato in Igiene e medicina preventiva all’UniPg. Inizia la carriera politica a 18 anni come coordinatore Rete degli Studenti Medi - AltraScuola di Perugia e rappresentante degli Studenti in Consiglio d’Istituto del Liceo Classico “Annibale Mariotti”. Poi è rappresentante degli universitari di Sinistra nel Cda dell’Ateneo perugino. Nel 2009 viene eletto consigliere comunale di maggioranza a Perugia e riconfermato nel 2014 ma stavolta all’opposizione della Giunta Romizi. Nel 2019 entra a Palazzo Cesaroni: farà il capogruppo e poi verrà eletto segretario regionale del Pd.