Terremoto, ora è scontro al calor bianco. Mierla nel mirino del Partito Democratico

UMBERTIDE - Parole scomposte, selfie fuori luogo, mancanza di rispetto ed eccessivo nervosismo. È durissima la reazione del Pd alle parole della vicesindaco Annalisa Mierla che aveva accusato i Dem, tra le altre cose, di non essersi mai visti nelle zone colpite dal terremoto (foto) e difeso l’azione dell’amministrazione comunale.

La replica: "Il Pd e tutto il centrosinistra ci sono sempre stati: con i propri rappresentanti comunali, regionali e nazionali, ma a differenza di altri, non abbiamo usato il terremoto raccontando favole in campagna elettorale".

Il Pd elenca le sue istanze: "Abbiamo chiesto di riportare le scuole medie a Pierantonio utilizzando moduli prefabbricati già dalla scorsa estate e la sistemazione del cimitero di Pierantonio. Abbiamo organizzato l’incontro con la De Micheli (già ministro e commissario al sisma) da cui è nata la proposta di emendamento (bocciato dal Cdx) per inserire nel cratere del terremoto di Norcia le zone colpite: a ciò si aggiunge l’incontro con Giovanni Legnini, che ben conosce procedure normativa in materia di sisma, con nuove proposte alla Regione e ai Comuni di Umbertide e Perugia". I Dem ribadiscono poi che i fondi Cas "arrivano in ritardo mentre le rate dei mutui non sono state bloccate, se non a prezzo della imposizione di esose condizioni bancarie".

I Dem attaccano poi Mierla frontalmente: "Servirebbe un impegno unitario, ma lei pensa che il terremoto sia affar suo e non tollera che altri possano occuparsene. Resta il fatto che la ricostruzione è lontana, nessun atto legislativo di spesa è stato assunto e tante persone si chiedono quando potranno tornare nelle loro abitazioni. Noi, dei problemi causati dal sisma del 9 marzo continueremo ad occuparcene, con buona pace del vicesindaco, senza raccontare bugie e con proposte che facciano partire la ricostruzione velocemente e non facciano perdere presidi fondamentali come le scuole. Per Mierla c’è sempre da cercare un nemico con cui fare un duello. Ci dispiace per lei".

Pa.Ip.