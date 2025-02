Ternana a Campobasso: obbligatorio vincere: "Sfida molto delicata, dovremo avere fame"

Per le Fere l’obbligo di vincere è ormai una costante. Ci vorrà comunque molta attenzione per evitare problemi derivanti dalla sete di punti del Campobasso. "È una sfida delicata – spiega Ignazio Abate – considerando la loro posizione e l’atmosfera che troveremo. Il Campobasso crea molto di più di quanto non dica la classifica, festeggeranno i 40 anni dello stadio e la Ternana in Molise ha vinto solo negli anni ’60. E all’andata non fu una gara facile. Dovremo avere la fame per recuperare palla e vincere i duelli. Dobbiamo continuare a crescere senza pensare più di tanto alla classifica e alle altre. E se vuoi cercare di fare la partita devi avere una certa padronanza tecnica. Per ottenere i tre punti dobbiamo andare alla ricerca del gioco cercando di creare più occasioni pulite dell’avversario. Ci saranno tante partite sporche e noi dovremo andarci dentro". Contrariamente a quanto in molti ipotizzavano a inizio stagione, la giovane età del tecnico e dunque il suo sentirsi parte del gruppo sono state invece una carta vincente: "In Italia si vive di luoghi comuni. All’estero molti allenatori sono giovanissimi e non si fanno grossi problemi. Ho fatto sbagli e ne farò ancora. Se sarò bravo nel cambiare categoria lo farò con l’importante vissuto di quest’anno in cui ci sono accadute tante cose. Il gruppo ha creato un’anima e una solidità fin dal ritiro estivo. Grazie ad esse è rimasto unito nelle difficoltà. La gavetta porta solo cose buone. Ho smesso di giocare da poco e ho vissuto tante cose di spogliatoio. Anche questo può agevolare la lettura delle situazioni. Da allenatore vedi cose che da giocatore non vedevi. Si deve solo guardare avanti – conclude Abate – perchè la strada è ancora lunga". L’undici iniziale potrebbe essere molto simile, se non identico, a quello schierato contro l’Arezzo. I possibili ballottaggi, ferma restando l’incognita-modulo, potrebbero essere Tito-Martella e Vallocchia-Brignola, senza trascurare il possibile rilancio di Donati sulla corsia mancina. Dubbio-modulo nel Campobasso: in settimana il tecnico Prosperi ha sperimentato anche il 4-3-3.

Primavera 2. Continua la serie positiva dei rossoverdi di Stefano Morrone che vincono 3-0 a Palermo (14’ pt Loconte, 37’ st Pilana, 47’ st Pierdomenico) e restano in terza posizione insieme all’Ascoli.

Così in campo. “Avicor Molinari Stadium“ ore 19.30. CAMPOBASSO (3-4-3): Forte; Mondonico, Benassai, Calabrese; Pierno, Cerretelli, Chiarello, Martina; Bifulco, Di Nardo, Forte. All. Prosperi TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Capuano, Tito; Corradini, de Boer; Vallocchia, Curcio, Cicerelli; Cianci. All.: Abate. Arbitro: Drigo di Portoguraro.