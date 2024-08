Temporali e calo di 3 o 4 gradi. Ma Perugia resta da bollino rosso

Ieri i primi segnali di cambiamento ci sono stati con l’arrivo di qualche nuvola e il calo leggero delle temperature massime di un paio di gradi. Oggi, come spiega Perugia Meteo, la situazione vedrà sicuramente più nuvolosità e un calo termico apprezzabile, nell’ordine di 3-4 gradi centigradi con la possibilità di temporali lungo la dorsale appenninica, meno probabili ma con previsione molto incerta nel resto della regione, visti i contrasti elevati. Poi, da domani, inizieranno 4-5 giorni di tempo comunque molto caldo, con valori di alcune gradi al di sopra delle medie, non roventi come i giorni scorsi però, ma non essendo più l’Umbria nella parte più dinamica e forte dell’alta pressione, al pomeriggio e nelle ore serali, potrebbero formarsi locali rovesci e temporalii, specie nelle zone appenniniche e a ridosso dei rilievi, sperando che ciò giovì almeno ad un calo delle minime che renderanno le nottate più fresche. Oggi e domani comunque Perugia è "bollino rosso".