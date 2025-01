Strasimeno, si scaldano i motori. Iscrizioni scontate fino al 19 gennaio

CASTIGLIONE DEL LAGO - Mancano due mesi al 9 marzo, giorno della XXIII edizione della Strasimeno la classica manifestazione che apre la primavera podistica italiana. La “Strasimeno, The Lake Ultramarathon“ con le sue cinque distanze intorno al lago, è una delle gare più belle e panoramiche in Italia: dal 2002, grazie alla consolidata organizzazione della Asd Filippide di Castiglione del Lago, con Atletica Avis Perugia, la competizione è andata sempre in crescendo, diventando un appuntamento irrinunciabile per atleti da tutta Italia e dall’Europa. Mentre sono in corso le iscrizioni, che fino al 19 gennaio hanno costi più bassi, vengono svelate le prime novità. Le nuove maglie e le medaglie della Strasimeno 2025 saranno un omaggio speciale alle isole del Lago Trasimeno, un tema che unisce e celebra la bellezza del territorio.