"Stop the bomb". Film e fiaccolata contro tutte le guerre

Domenica, alla Casa dell’Associazionismo (via della Viola 1), è in programma “Stop the bomb - Fermiamo le guerre, la pulizia etnica e la corsa al riarmo”. Si inizia alle 16 con “L’Umbria per la pace”, incontro con i cittadini e le cittadine, i gruppi, le associazioni e le istituzioni. Alle 17 proiezione del film “From Ground Zero – 22 storie inedite da Gaza”, candidato all’Oscar per la Palestina, prodotto da Michael Moore (ingresso 5 euro). L’80% degli incassi saranno devoluti alle famiglie di Gaza. Alle 19 “Fiaccolata contro tutte le guerre”.