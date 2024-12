Stefano Dal Canto è il nuovo comandante

FICULLE Si è insediato il nuovo comandante della stazione carabinieri di Ficulle, il luogotenente Stefano Dal Canto. Originario di Orvieto, 52enne, Dal Canto vanta una lunga e variegata carriera nell’Arma, nelle cui fila si è arruolato nel 1994, intraprendendo il suo percorso di formazione nelle Scuole Allievi Sottufficiali di Velletri e Firenze. Ha svolto numerosi incarichi operativi ed amministrativi in diverse realtà territoriali: in provincia di Palermo, dapprima nella stazione di Villabate dal 1996 al 1998 e poi alla stazione di Marineo dal 1998 al 1999; in ambito di staff presso la Direzione Lavori Genio del Comando Generale dal 1999 al 2006; infine, nuovamente nell’ambito dell’organizzazione territoriale, in provincia di Viterbo, alla stazione di Acquapendente dal 2007 al 2011 e, poi, presso quella di Grotte di Castro dal 2011, di cui ha retto il comando fino al suo recente trasferimento in Umbria. Dal Canto si è detto onorato del prestigioso incarico assunto, al servizio della comunità di Ficulle per garantirne la sicurezza ed assolvere la funzione primaria di rassicurazione sociale.