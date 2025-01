Sport e cultura: fondi per chi è in difficoltà

CASTIGLIONE DEL LAGO - Per il sostegno a sport e cultura, un’opportunità per i giovani meno fortunati. I ragazzi residenti nei comuni aderenti all’Unione dei Comuni del Trasimeno, tra i 10 e i 17 anni, e il cui nucleo familiare versa in una condizione di disagio socio-economico, potranno contare sulla “borsa di studio“ di Attiva-Mente. L’intervento si sostanzia in un sostegno economico - fino a 200 euro - volto a promuovere la partecipazione ad attività sportive e culturali dei giovani. La domanda per accedere all’intervento deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Cittadinanza dei Comuni aderenti e liberamente scaricabile dal sito internet istituzionale dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e dei Comuni aderenti. La domanda può essere presentata a partire da oggi e fino e non oltre il 14 febbraio. I requisiti sono: la residenza da almeno un anno in uno dei Comuni del Trasimeno; la cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria; Isee-minori non superiore a - ad esempio - a circa 6mila euro per un nucleo di 4 persone.