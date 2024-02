"Speditezza sui lavori". Oggi c’è Salvini

"Mi auguro che il livello di collaborazione raggiunto in passato, tra le istituzioni nazionali e regionali, possa essere altrettanto proficuo anche in futuro, così come lo è stato allorquando il ministro dei Trasporti Graziano Del Rio, gettò le basi per rendere concretamente realizzabile la nuova Fcu. L’auspicio è che i lavori dell’ultima tratta vengano seguiti con puntualità ed attenzione, con precisi e ravvicinati controlli di count-down, per rispettare davvero i tempi di realizzazione". In vista della cerimonia di oggi indetta per l’avvio dei lavori della tratta ferroviaria Ponte San Giovanni – Terni (presente il ministro Matteo Salvini), è Walter Verini, senatore umbro del Pd, a intervenire. "I 163 milioni del Pnrr gestiti dall’attuale Giunta regionale - conclude Verini –, sono oggi disponibili grazie innanzitutto a chi, in passato, ha lavorato per il passaggio dell’ex Fcu alla rete ferroviaria nazionale".