Soldi per gli Oratori e i Cva : "Spazi preziosi per la comunità. Parte la riqualificazione"

Alzi la mano chi non lega qualche bel ricordo all’oratorio o al Cva di quartiere! Luoghi aggreganti, spazi “amici“ dove fare una partita a calcio o un giro di carte, quattro chiacchiere in compagnia senza impegno e senza troppe pretese. La porta di questi luoghi è sempre aperta, giovani e meno giovani sono sempre i benvenuti; e, la cronaca insegna, quando fuori il caldo non scherza, quelle mura diventano ospitali e offrono refrigerio, soprattutto agli anziani. Adesso gli oratori e gli edifici che ospitano i centri di vita associativa, potranno essere riqualificati e ammodernati grazie alle risorse stanziate dalla Regione Umbria. A renderlo noto l’assessore alla riqualificazione urbana, Paola Agabiti.

"Per la prima volta, riconoscendo il valore sociale e culturale degli oratori è stato stanziato 1 milione 500 mila euro per la loro riqualificazione. Inoltre - prosegue Agabiti (foto sotto)- sono stati destinati ai Comuni 1.500.000 euro per interventi di riqualificazione degli edifici che ospitano i Cva o centri che svolgono attività similari. Sempre per i Comuni sono stati previsti ulteriori 3.077.000 euro per la riqualificazione urbana, l’efficientamento energetico degli immobili pubblici, la connettività e la mobilità sostenibile". Nelle prossime settimane saranno pubblicati i relativi avvisi.

"Gli oratori e i centri di vita associativa dei Comuni, rappresentano luoghi di aggregazione fondamentali in un mondo in cui la socialità sta diventando sempre più un valore da tutelare. Gli oratori in particolare – ha detto Agabiti - svolgono una forte azione educativa e agiscono sulla prevenzione del disagio minorile e adolescenziale. Insieme alla scuola costituiscono i principali luoghi, oltre le mura domestiche, in cui si cresce, ci si confronta, si pratica sport, si imparano regole e rispetto per tutti. In Umbria rappresentano una realtà fortemente radicata con tanti bambini, ragazzi e giovani che partecipano alle molteplici attività che li animano. Con questa consapevolezza abbiamo voluto finanziare progetti di manutenzione straordinaria per renderli sempre più sicuri, belli e funzionali".