Social housing Commercializzazione al via. Sarà Gabetti ad occuparsi del progetto

È stata affidata a Gabetti Home Value, divisione del Gruppo Gabetti dedicata al settore delle nuove costruzioni e frazionamenti residenziali, la promozione e commercializzazione de “Le Corti Perugine”, tra i più importanti progetti di social housing del centro Italia, che ha riqualificato una parte importante della città. Il progetto è stato finanziato dal Fondo Asci (Fondo Abitare Sostenibile Centro Italia), gestito da Prelios SGR e partecipato al 70% da FIA - Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da CDP Real Asset SGR. L’obiettivo è la realizzazione di abitazioni a costi accessibili per quella parte della popolazione che rientra nella cosiddetta ‘fascia grigia’, ovvero persone che non riescono a soddisfare le proprie esigenze abitative sul mercato, ma che hanno redditi superiori ai limiti previsti per l’assegnazione dell’edilizia residenziale pubblica. Il progetto di housing sociale Le Corti Perugine si sviluppa su un’area di 27.000 mq dove sorgono una schiera di residenza moderne per un totale di 171 unità abitative in classe energetica A. Il complesso offre un mix di tipologie abitative, tra le quali trilocali e quadrilocali, ma anche servizi e funzioni commerciali, progettati per arricchire la vita quotidiana. Le due piazze pedonali all’interno della Corte sono state pensate per condividere momenti di incontro e godere dell’atmosfera della comunità. Le aree verdi sono strategicamente dislocate, offrendo spazi aperti rigeneranti che sono a disposizione dei residenti e della collettività. Non mancano spazi dove creare occasioni di incontro e trascorrere momenti di condivisione. Da domani a domenica sarà possibile scoprire il progetto con il team di Gabetti Home Value e assistere alla mostra “Non visibile, non udibile” del pittore Stefano Frascarelli.