Sfondati i vetri delle auto in sosta

"Controllo del territorio e sicurezza stradale priorità non più rimandabili": a sostenerlo è Augusto Peltristo, capogruppo di Fare Perugia e portavoce del Comitato Pievaiola. Peltristo interviene sui recenti atti vandalici a Mugnano e sull’incidente stradale mortale avvenuto sulla strada provinciale 321 che collega Pilonico Materno a Castel del Piano, sabato pomeriggio. La scorsa notte a Mugnano i teppisti hanno “fatto baldoria“ distruggendo i vetri di molte macchine. A settembre, poi, c’era stato il tentato furto allo sportello bancomat, fallito per l’intervento di alcuni abitanti. "Bisogna reagire con fermezza agli atti vandalici e all’ondata di furti e violenze che stanno aumentando su tutto il territorio provinciale – sottolinea Peltristo –. La gente ha paura di uscire di casa e non si sente più al sicuro neanche nelle proprie abitazioni. I cittadini chiedono alle istituzioni un impegno serio e concreto". Peltristo ha presentato una interrogazione in Consiglio comunale chiedendo l’installazione della videosorveglianza a Mugnano e l’incremento della presenza delle forze dell’ordine. Il consigliere ha annunciato che in settimana avrà un incontro con il Prefetto di Perugia, nel corso del quale si discuterà del centro di accoglienza di San Martino in Campo e chiederà un’immediata risposta per avere una maggiore sicurezza e controllo del territorio. Ma tra le proprietà resta anche la sicurezza della strada Pievaiola: "Sollecitando interventi di manutenzione, come la sistemazione del manto stradale di alcuni tratti e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale".