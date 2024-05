Senza biglietto in autobus. Aggredisce il controllore

L’area di Fontivegge è una sorvegliata speciale. Le sue criticità, note da tempo, sono oggetto di controlli specifici e mirati che impegnano in maniera quotidiana le forze dell’ordine. L’intento è, chiaramente, quello di prevenire reati, dallo spaccio ai furti passando per le aggressioni, ma anche contrastare fenomeni di degrado, un insieme di situazioni al limite che creano un diffuso senso di insicurezza, e di malumore, nei residenti. All’esito dell’ultima attività specifica, la polizia ha denunciato due cittadini stranieri, un cittadino della Guinea di 32 anni, per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire le proprie generalità, e un cittadino marocchino quarantenne per il reato di lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio. Più in particolare, durante il servizio di pattugliamento, i poliziotti sono intervenuti per una segnalazione di lite in via Mario Angeloni. Una volta sul posto, gli agenti hanno controllato un cittadino straniero, il quale, alla richiesta di esibire i documenti, prima si è rifiutato, dopodiché, si è dato alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento, l’uomo è stato raggiunto e identificato come un cittadino della Guinea di 32 anni. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 18 centimetri, in seguito sottoposto a sequestro.

È stato, quindi, denunciato, per

il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e rifiuto di fornire le proprie generalità. La squadra volante è intervenuta anche alla stazione degli autobus per una segnalazione di aggressione. L’aggredito, nello specifico, è stato individuato in un addetto alla sicurezza di Umbria Mobilità che, secondo quanto raccontato, mentre assisteva il controllore nello svolgimento dell’ordinario servizio di monitoraggio dei ticket dei passeggeri, un uomo – successivamente identificato come un cittadino marocchino, classe 1984 –, privo di biglietto, ha dato in escandescenze, iniziando a insultare e inveire contro il dipendente delle Ferrovie. L’addetto alla sicurezza, a quel punto, è intervenuto in soccorso del controllore ma è stato aggredito e ferito. I poliziotti, a quel punto, dopo aver richiesto l’intervento del personale del 118, hanno denunciato il nordafricano per lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio.

