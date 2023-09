scuola di musica comunale

Nolito Bambini è il nuovo direttore della scuola comunale di musica Puccini. La notizia giunge all’esito della selezione dedicata ai musicisti professionisti per titoli, esperienze lavorative e la produzione di un progetto di valorizzazione della scuola. "Benvenuto al maestro Bambini, che la città conosce per l’impegno come direttore della Filarmonica e concertista di successo", dicono dal Comune.