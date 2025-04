Sangue e risse a Pasqua. Coltellate in pieno centro

Una Pasqua segnata da sangue e risse a Perugia. Un mezzo incubo per i cittadini e i turisti presenti nel centro storico, due episodi distinti, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, che ‘accendono’ le prime notti con temperature miti: prima un accoltellamento in piazza Partigiani, poi una violenta rissa in piazza IV Novembre. Due scene di degrado urbano davvero poco edificanti.

Tutto è iniziato nella tarda serata di sabato. I carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni, insieme ai militari della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri "Toscana", sono intervenuti infatti in via Guglielmo Marconi, zona "Tre Archi", a seguito di una lite culminata in un accoltellamento. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato a bordo dell’autobus della linea "A", partito dalla stazione di Fontivegge in direzione del centro storico. All’origine dello scontro, ancora da chiarire, ci sarebbero tensioni tra due gruppi di ragazzi, di origine bengalese e nordafricana. Alla fermata di piazza Partigiani, la situazione è precipitata: due giovani bengalesi – un 38enne con precedenti e un 23enne incensurato – sono stati accoltellati da due soggetti poi fuggiti a piedi. I feriti, entrambi domiciliati a Perugia, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Pronto Soccorso. Le loro condizioni, seppur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita. Le indagini sono in corso per identificare gli aggressori e chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.

Ma la notte di Pasqua non ha avuto pace. Intorno alla mezzanotte, una violenta rissa ha agitato anche il cuore pulsante del centro storico: piazza IV Novembre. La scena è stata ripresa con gli smartphone da alcuni giovani seduti sulle scalinate della cattedrale di San Lorenzo e i video, diventati virali, sono stati pubblicati anche dalla pagina social "Welcome to Favelas". Nelle immagini si vedono alcuni ragazzi scagliarsi prima contro uno dei bar della piazza e poi tra loro, in un’escalation di calci e pugni. L’aggressione, per ora senza feriti noti, è durata alcuni minuti prima che i protagonisti si allontanassero tra la folla.