Rosa Chemical a Gualdo Tadino, un concerto da non perdere!

GUALDO TADINO – Sabato 15 luglio alle 21,30 Rosa Chemical si esibirà in Piazza Martiri della Libertà a Gualdo Tadino. "Uno degli artisti italiani più in voga del momento – ha dichiarato il sindaco, Massimiliano Presciutti – si esibirà in un concerto assolutamente da non perdere, che farà ballare e divertire adulti, bambini e ragazzi nel nostro centro storico. È un grande onore ed un vero piacere poter ospitare nella nostra città Rosa Chemical, un cantante che in questo tour estivo si è già esibito a Milano, con tre date in sold out, e si esibirà prossimamente nelle più grandi piazze italiane come Roma, Bologna, Genova solo per citarne alcune. Questo a testimoniare che l’appuntamento di Gualdo Tadino è davvero storico non solo per la nostra comunità ma per l’intero territorio. Un concerto di altissimo livello, che arricchisce il già ricco programma di eventi dell’Estate Gualdese 2023. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per organizzare al meglio questo grande evento a Gualdo Tadino ed invito coloro che ancora non l’abbiano fatto a comprare il biglietto per non rischiare di perdersi dal vivo l’esibizione di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano attuale". Il concerto è organizzato da Eclissi Eventi e Best Eventi in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www. ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 23,00 (diritti di prevendita inclusi). Info: 0733 865994 www.eclissieventi.it 085 9047726 www.besteventi.it. Nel nuovo singolo “Bellu Guaglione”, uscito lo scorso 19 maggio, nato dal sample di “O’ Sarracino” di Renato Carosone e Nicola Salerno, Rosa Chemical rovescia il modello del “Bellu Guaglione che tutt’e ffemmene fa ‘nnammurà”.