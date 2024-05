È spareggio-promozione contro il Napoli

TERNI - La Ternana Women vince 3-1 a San Marino nell’ultima giornata del campionato cadetto e conquista lo spareggio per la promozione in A. Dovrà giocare mercoledì e domenica la doppia sfida con il Napoli (team penultimo classificato in massima serie) con gara d’andata in casa. È una chance meritata per il team allestito dalla diggì Isabella Cardone e guidato da Fabio Melillo, a conferma dell’ottimo lavoro iniziato due anni fa. Le rossoverdi chiudono la stagione regolare al 2° posto con 76 punti, a -3 dalla Lazio e a + 5 sul Parma. La Pirone vince la classifica marcatori con 22 reti tutte su azione, stesso bottino di Bargi del Genoa che ne ha realizzate 5 su rigore. All’Acquaviva la Ternana inizia forte: palo di Labate, occasioni per Quazzico, Pirone e Sara Tui. Quest’ultima al 39’ trasforma il rigore del vantaggio. Al 13’st segna dal dischetto anche Barbieri del San Marino. Poi due gol di Pirone.

Augusto Austeri