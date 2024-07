Minimetrò e UJ, il binomio è perfetto: 128mila i passeggeri

Durante Umbria Jazz i passeggeri nel minimetrò sono stati oltre 128mila. A farlo sapere è la stessa società, la Minimetrò Spa, che spiega come "il numero totale delle validazioni registrate dal sistema controllo accessi è stato pari a 128.516 (più 15 mila rispetto all’anno precedente) nei dieci giorni di manifestazione. Le giornate in cui è stata registrata la maggiore affluenza sono stati sabato 13 e 20 luglio, rispettivamente con oltre 20 mila e circa 18 mila validazioni. Nel prolungamento notturno, per tutto il periodo della manifestazione, si sono registrate 50.090 validazioni, ossia una media di circa 5 mila persone a notte. "Ad eccezione dell’imprevedibile e sfavorevole fermo impianto di circa 60 minuti nel pomeriggio del 13 luglio – sdpiega Minimetrò – , il servizio si è svolto con assoluta regolarità, è stato presidiato con impegno e professionalità sia dal personale della Società che da quello esterno addetto ai servizi di gestione e manutenzione dell’impianto".