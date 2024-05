"La celiachia, una patologia da combattere"

PERUGIA - Nel 2023 in Umbra c’erano 4.410 persone affette da celiachia (3.072 donne e 1.338 uomini). Di queste 65 hanno meno di cinque anni. Nel 2022 i celiaci in Umbria erano 4.175, nel 2021 3.996, nel 2020 3.821, nel 2019 3.707. Ogni anno si registrano quindi "almeno" un centinaio di nuovi casi di celiachia.

Un quadro fornito in occasione dell’assemblea dell’Associazione italiana celiachia Umbria che si è svolta a Perugia.

Si è parlato dell’importanza dei follow up, degli screening e delle novità per le persone celiache. Nella prima parte della mattinata, infatti, c’è stata l’approvazione del bilancio di Aic Umbria 2023 - è detto in un suo comunicato - ed il punto della situazione sull’attività dell’associazione. È poi intervenuto il comitato scientifico di Aic Umbria.

"La celiachia è una patologia sempre più conosciuta ma che bisogna ancora combattere: sia per affrontarla per chi ha una diagnosi sia per chi ancora non sa di essere celiaco. Nella nostra regione siamo quasi a 4.500 diagnosi ma, visto che si stima che l’1 per cento della popolazione sia celiaco, ancora mancano molte persone all’appello. Il nostro lavoro è quello di dare una corretta informazione sulla celiachia e sensibilizzare la classe medica e politica per far conoscere sempre di più questa patologia, per far fare attenzione a quelli che possono essere i sintomi e per far emergere sempre di più nuove diagnosi", ha spiegato Samuele Rossi, presidente di Aic Umbria, nel corso dell’assemblea.