Romizi, Peltristo e Gentili dal Prefetto

PERUGIA – Il capogruppo in consiglio comunale di Fare Perugia con Romizi – Forza Italia Perugia, Augusto Peltristo, e il consigliere comunale Edoardo Gentili, accompagnati dal consigliere regionale Andrea Romizi, hanno incontrato il Prefetto Francesco Zito. "Sono stati nuovamente affrontati due temi particolarmente sentiti dalla cittadinanza: la situazione del CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) di San Martino in Campo, che preoccupa molto i residenti, e il crescente fenomeno dei senza fissa dimora che trascorrono la notte all’interno delle sale d’attesa dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia", fanno sapere. Il Prefetto ha assicurato il massimo impegno per affrontare entrambe le criticità. In merito al CAS di San Martino in Campo, di diretta competenza della Prefettura, è stato confermato che i residenti attualmente presenti nella struttura saranno trasferiti in tempi brevi. Per quanto riguarda i senzatetto all’interno dell’ospedale il Prefetto ha annunciato un imminente incontro con il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera. Essendo l’area ospedaliera di responsabilità diretta dell’Azienda, sarà necessario un coinvolgimento concreto anche da parte dei servizi sociali comunali e delle altre istituzioni competenti.

"Ringraziamo il Prefetto per l’incontro che è stato particolarmente concreto e orientato alla risoluzione delle problematiche dei cittadini. È fondamentale – dichiarano i consiglieri – che i cittadini sappiano che ascoltiamo le loro istanze con attenzione e che ci impegniamo con costanza e determinazione per cercare soluzioni concrete. Le problematiche segnalate non restano inascoltate: ci attiviamo per sollecitare interventi risolutivi".