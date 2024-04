Rapina in profumeria e al supermercato, arrestato il malvivente

Terni, 17 aprile 2024 - Arrestato dai carabinieri l'autore di due rapine in altrettanti esercizi commerciali. In un caso, denunciata per concorso nel reato anche la fidanzata. In manette è finito un 25enne kosovaro, senza fissa dimora, pregiudicato. L’uomo è stato rintracciato in un'abitazione di Borgo Bovio, occupata insieme alla compagna, una 18enne ucraina, per la quale è scattato il divieto di dimora a Terni.

Nel mirino dell'Arma due distinti episodi di furto aggravato, poi contestati in rapine improprie, messi a segno a inizio marzo e inizio aprile, in due negozi. Nel primo caso l’uomo aveva rubato da una profumeria del centro due profumi del valore di oltre 200 euro: scoperto da una commessa, per assicurarsi la fuga il 25enne l’aveva strattonata e spintonata, senza ferirla. Era stato però ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

Nel secondo episodio l’uomo, accompagnato dalla fidanzata, si era impossessato di numerose bottiglie di liquore in un supermercato: scoperto dal direttore mentre tentava di superare le casse, per fuggire lo aveva colpito con tre pugni; inseguito ed immobilizzato all’esterno dell’esercizio da un avventore, era poi stato aiutato dalla complice, che aveva colpito l’ inseguitore con lo zaino, favorendo la fuga di entrambi. In quel frangente molte bottiglie si sono rotte; le altre erano state recuperate dai militari intervenuti e restituite ai proprietari. Il 25enne è stata condotto nel carcere di vocabolo Sabbione.