Raccolta fondi e iniziative per il Pincio

Verso il rilancio del Pincio, per il quale è stata avviata una raccolta fondi dall’associazione Next, un gruppo di giovani, sotto la spinta del comitato civico per il Pincio. In questi giorni, inoltre, la Biblioteca comunale di Assisi ha organizzato due manifestazioni per promuovere la lettura e l’aggregazione sociale in luoghi immersi nella natura. Domani, alle ore 17, al Parco Regina Margherita, si terrà l’iniziativa "Torniamo a giocare al Pincio. Scambio intergenerazionale tra giochi e storie del territorio", un pomeriggio dedicato alle famiglie, con storie e giochi di una volta che fanno incontrare generazioni diverse, in un luogo suggestivo della città. Il dottor Giuseppe Di Biagio e la maestra Antonella Brunacci leggeranno brani e racconteranno storie sui giochi di una volta, che poi grandi e piccini realizzeranno insieme. Si tratta della giornata conclusiva de "Il Maggio dei Libri", campagna nazionale di promozione della lettura, organizzata dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, attivata in città dalla Biblioteca comunale. L’iniziativa s’inserisce inoltre nel Giubileo 2025 di famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, che si celebra proprio fra venerdì e domenica. L’evento è gratuito, promosso dalla Biblioteca comunale, con prenotazione obbligatoria. Il secondo appuntamento promosso dalla Biblioteca comunale è in programma per il 1° giugno, nell’ambito della "Festa dei Boschi", promossa dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) al Bosco di San Francesco ad Assisi.