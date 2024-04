Qui spoleto

SPOLETO Si chiama “Aspettando il giro“ la nove-giorni di iniziative collaterali che porteranno la città diall’11 maggio, giorno della partenza della tappa 8 del Giro d’ Italia (Spoleto-Tivoli). La presentazione del programma (4-12 maggio) si è tenuta ieri mattina a Palazzo comunale, alla presenza del sindaco Andrea Sisti, Paola Agabiti assessore regionale al turismo, Giovanni Angelini Paroli, assessore comunale al turismo, Roberto Settimi presidente del Comitato Tappa in Rosa e Dario Pompili presidente della Fondazione Carispo. A partire dal 4 maggio sono previsti aperitivi in rosa, settanta vetrine di altrettante attività commerciali saranno allestite in rosa, menù in rosa nei ristoranti, e ancora sport, passeggiate in bici, concerti, spettacoli, iniziative benefiche, una sfilata di moda con tanto di videomapping, un flash mob e l’11 maggio anche una notte rosa. Il quartier generale della partenza sarà l’area di viale Trento e Trieste ed in particolare la Caserma Garibaldi dei Granatieri di Sardegna che sarà accessibile (con moderazione) al pubblico già dalle 9 dell’11 maggio. Piazza Garibaldi ospiterà l’area podio firma, dove verranno realizzate le aree hospitality dedicate agli sponsor e alle istituzioni e verrà sistemato il palco per la presentazione delle squadre e degli atleti. La tappa ufficialmente partirà da via Anfiteatro e prima di lasciare Spoleto la carovana attraverserà le vie del centro storico.