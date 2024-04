Quattro premi per il contest fotografico

CASTIGLIONE DEL LAGO - Terza edizione per il contest fotografico “Le attività castiglionesi in un click“ di Confcommercio Trasimeno, che si colloca nello scenario della Festa del Tulipano, per promuovere e valorizzare, in modo nuovo e creativo, le attività castiglionesi. Il contest fotografico si svolgerà dal 25 al 28 aprile. "La partecipazione è gratuita e aperta a tutti", commenta il presidente di Confcommercio Trasimeno Mirko Salvi. "Vogliamo offrire agli appassionati di fotografia l’opportunità di valorizzare, attraverso i propri scatti, le attività castiglionesi che in occasione della Festa del Tulipano sono allestite a tema. Ogni partecipante può inviare due immagini (scattate con cellulare, tablet o macchina fotografica durante i giorni di festa) a [email protected] entro e non oltre domenica 28 aprile. Il 29 aprile alle 16.30 a Palazzo Corgna, si terrà l’esposizione e la premiazione dei 4 vincitori.