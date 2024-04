“Quasi una serata“ al teatro Secci di Terni

TERNI - Dalla penna di Ethan Coen (autore e regista con il fratello Joel di film di culto assoluto) va in scena domani e martedì al teatro Secci “Quasi una serata“: finalista In-Box 2023, lo spettacolo è diretto da Davide Marranchelli e vede sul palco gli interpreti Stefano Annoni, Paui Galli, Davide Marranchelli, Simone Severgnini (nella foto).

Tra teatro dell’assurdo, ironia e situazioni esilaranti e surreali, la scelta registica è stata quella di aggiungere un’ulteriore scatola teatrale, in cui si muovono gli attori quasi costretti, oltre che ai propri ruoli, al loro ruolo di artisti; che devono “muovere” il pubblico, per provare a trasformare quella che altrimenti sarebbe quasi una serata in una serata memorabile. "Nei tre atti unici – dice il regista – si affrontano smaccatamente temi “altissimi”, quasi intoccabili: domande esistenziali, l’eternità, il rapporto con Dio e con la propria coscienza, le relazioni e i sentimenti; la nostra sensazione è che questo cabaret di temi passi però in secondo piano di fronte al medium che li tiene insieme: il teatro, inteso come cerimonia, condivisione di domande e conflitti a volte insolubili".